“È normale che ci si spaventi, che si abbia paura e che magari che si esageri. Quello che però non si deve fare è mettersi a speculare con la Protezione civile perché non arrivano le mascherine, stante il fatto che le regioni avrebbero dovuto averle già da tempo per avere almeno un po’ di autonomia, visto che il fenomeno del coronavirus sappiamo da gennaio che era in arrivo. Non è una cosa arrivata all’improvviso”. Lo ha detto dalla sede della Protezione civile Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute . “La Protezione civile è in collegamento con le regioni ormai 7 ore al giorno. Stiamo lavorando tutti per la stessa cosa. Ci vuole un altro spirito per fare bene questa cosa”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore