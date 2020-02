“Anna Magnani, Sophia Loren, Monica Vitti in L’avventura di Antonioni fu una rivelazione. Lo vidi da ragazza quando facevo la cameriera a Brighton, mi rinchiudevo nei cinema che sapevano di birra e tabacco. Ma come si fa a non amare il vostro Paese?”. Parole del premio Oscar Helen Mirren che si è raccontata in una intervista al Corriere della Sera: “Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone. Ho una casa nel Salento facendo una vita normale, partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa, mi dedico al giardinaggio”. Insomma, una sorta di ‘dichiarazione d’amore’ per il regista e attore pugliese: chissà che non li vedremo davvero insieme nel prossimo film… L’attrice ha anche commentato il fatto che alcune sue colleghe si iscrivano a siti di appuntamenti per trovare l’anima gemella: “Se fossi più giovane e in cerca di qualcuno con cui uscire, li userei anch’io. Ai miei tempi ci si incontrava nei pub affollati, dove è più difficile capire se una persona è intelligente e dotata di senso dell’umorismo”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore