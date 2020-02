Enzo Miccio, uno dei concorrenti rivelazione di questa edizione di Pechino Express, ha commentato alcuni dei personaggi più noti del web a partire da Chiara Ferragni. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il wedding planner ed esperto di stile più famoso d’Italia non ha dubbi sulla bionda influencer: “Chiara Ferragni? Beh lei è la regina indiscussa, tutto quello che tocca diventa oro”. E quanto a Fedez, Miccio ha aggiunto: “Lei lo utilizza come il suo accessorio personale“. Enzo ha espresso apprezzamento anche per Elettra Lamborghini anche se, ha precisato, “a Sanremo non ha azzeccato un look, ma ha svecchiato il festival”.

