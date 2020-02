Un tocco rosa e un po’ di soap opera al serale di “Amici di Maria De Filippi”, che tra qualche ora alzerà il sipario su Canale 5. Il ballerino Javier piano piano, durante un momento di pausa e di relax dopo le prove e le lezioni in vista del primo appuntamento in prime time, si è avvicinato alla collega Talisa. Ad un tratto lui l’ha baciata, tra lo sguardo sorpreso dei compagni. Talisa stessa, che confesserà di essere molto attratta dal ballerino cubano, ha chiesto subito se fosse ancora fidanzato. Javier ha risposto: “La sera prima di entrare in casetta le ho parlato al telefono, ci siamo lasciati!”. Fino a qualche giorno fa, esattamente il 16 febbraio, su Instagram Javier pubblicava una foto in compagnia della sua fidanzata francese Solveig.

Talisa si è subito confrontata con le compagne, che subito l’hanno messa in guardia. Prima Gaia: “Il tuo umore non deve dipendere dal tuo, è già successo”, poi è arrivato l’affondo di Martina: “Io non ci credo che si è lasciato. Secondo me, sta mentendo”. Ma come stanno realmente le cose? Ci ha pensato la stessa ex fidanzata di Javier, tramite le sue stories su Instagram, a fare chiarezza: “Grazie per tutti i messaggi, ma ho rotto con Javier 10 giorni fa, 4 giorni prima che entrasse nella casetta. Non preoccupatevi non stiamo più assieme. Sto frequentando un altro ragazzo, va tutto bene. Con Javier non lo abbiamo annunciato pubblicamente, siamo rimasti amici e ci siamo sentiti prima che entrasse in casetta perché ci teniamo l’uno all’altra, ma questo non vuol dire che ci amiamo, ribadisco esco con un tipo e a Javier ho detto che può farsi la sua vita”. Detto, fatto. Il ballerino cubano ha già trovato una nuova fidanzata. Ma la soap opera finirà qui?