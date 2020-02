Dopo la fine non proprio tranquilla della sua storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana del Bufalo sembra avere finalmente trovato pace, insieme a un nuovo amore. Si tratta di Edoardo Tavassi, 35 anni, fratello di Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello 11. Lui non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo: la storia con Diana, svelata da Fanpage.it, è stata ora immortalata dal settimanale Chi. I due sono usciti allo scoperto: si abbracciano con passione e camminano mano nella mano. E la conferma è arrivata anche dalla stessa attrice: “Sono pazza d’amore”, ha detto.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore