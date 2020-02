“Il Dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando anche in queste ore oltre 35 mila mascherine in Emilia Romagna Piemonte, Lombardia e Veneto. Stiamo procedendo con acquisti importanti, stiamo gestendo l’operazione dal punto di vista amministrativo. Ringrazio l’Eni e la Farmac Zabban di Casalecchio di Reno che hanno messo a disposizione mascherine. Li ringrazio per la loro generosità è una donazione importante”. Così il capo della protezione civile Angelo Borrelli facendo il punto sull’emergenza durante una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile.

