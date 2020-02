Contagion 2, il sequel. Anche Gwyneth Paltrow ha una tremenda paura del Coronavirus. Il selfie pubblicato su Instagram non lascia addito a dubbi. La bionda attrice hollywoodiana è letteralmente finita nel panico con gli occhi strabuzzati e una mascherina nera a coprirle mezzo viso. Motivo? Sta per atterrare a Parigi e il primo decesso, oltre ai diversi contagiati di Coronavirus che in poche ore si stanno registrando anche in Francia, l’hanno scaraventata nella dimensione dell’allarmismo. “In viaggio verso Parigi – scrive la Paltrow – Paranoica? Terrorizzata? Prudente? Tranquilla? Pandemia o propaganda? Paltrow (tutte le parole interrogative in inglese iniziano con la P quindi decide di usare anche il suo cognome al posto del nome per proseguire la frase ndr) prosegue il suo viaggio e dorme indossando questi oggetti sull’aereo. Ho già vissuto questo film. Bisogna stare attenti. Non stringere mani altrui. Lavarsi le mani frequentemente”. La 47enne che da imprenditrice con il suo sito e-commerce Goop ha appena lanciato la candela “It’s only a vulva”, un oggetto di profumazione della casa all’odore della sua vagina, è stata tra i protagonisti del film di Steven Soderbergh intitolato Contagion (2011). La Paltrow interpretava Beth, colei che nel bel thriller finisce per essere la cosiddetta “paziente zero”, autentica untrice di mezza America dopo essere stata di ritorno da un viaggio d’affari in estremo oriente e aver contratto un pericolosissimo virus proprio mentre giocava al casinò di Hong Kong.

