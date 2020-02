Di Diodato e Levante si è parlato molto, durante lo scorso Sanremo, non solo per le loro canzoni ma anche come ex fidanzati. La canzone vincitrice di lui, “Fai rumore” non sembra affatto essere dedicata a lei ma quel che è certo è che i due hanno avuto una storia e ai fan della coppia piace credere ‘all’amore che torna’: non appena Chi li ha ‘pizzicati’ insieme a Milano ecco spuntare l’ipotesi romantica. Ma a dire la verità, i due sembrano essersi incontrati da amici, insieme all’entourage di entrambi, e le foto fanno pensare a un appuntamento di lavoro. Se poi son rose…

