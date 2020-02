“Esempio di maschilista: Burioni che usa il termine ‘Signora’ del Sacco per parlare di una scienziata come Maria Rita Gismondo che dirige il laboratorio di virologia al centro dell’emergenza coronavirus”. Così scrive in un post su Twitter l’ex volto del Tg1 Tiziana Ferrario scagliandosi contro il virologo Roberto Burioni perché ha criticato una collega dell’ospedale Sacco di Milano, dove sono ricoverati alcune persone risultate positive al test del coronavirus, che nei giorni scorsi ha definito “follia” il crescente allarmismo per la diffusione del virus nel nostro Paese. “Quanto ancora bisogna fare per combattere il virus del sessismo e del bullismo“, conclude la giornalista.

