Come anticipato dal sito DavideMaggio.it, Il Segreto, la soap opera che fatto per molti anni il record di share anche in Italia, chiude. Dopo 9 anni, arriva la parola “fine” da Antena 3, il canale iberico che manda in onda El Secreto de Puente Viejo. E se in patria la soap ha sempre ottenuto il massimo share nella fascia pomeridiana, così è stato anche in Italia sia nel daytime che quando, nel 2003, la soap approdò in prima serata. Gli ascolti hanno decretato il successo di questa soap esportata in oltre 60 Paesi, e proprio per mancanza di pubblico la soap chiude. Share troppo basso, meglio fare spazio ai quiz. Addio a Il Segreto.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore