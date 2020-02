“È da un paio d’anni che cercavo un bimbo e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni. Eppure non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età”. Parole di Eleonora Daniele che al settimanale Gente racconta della sua gravidanza e della sua gioia. Eleonora, brillantemente alla guida di Storie Italiane ogni mattina su RaiUno, ha 43 anni ed è sposata con l’imprenditore Giulio Tassoni: “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”. Carlotta nascerà a giugno, ed Eleonora racconta di come questa gravidanza la faccia di nuovo sentire bene e viva. La conduttrice ha infatti perso un fratello, nel 2015: “Dopo la scomparsa di mio fratello Luigi è come se fosse scattata dentro una molla. Era maggiore di me, era autistico. Mi sono occupata di lui come se fosse un figlio. Quando se n’è andato è come se si fosse fermato il tempo. Ora la mia bambina mi dà energia”.

