L’arrivo del Coronavirus in Italia ha scatenato una vera e propria psicosi per il timore di contrarre la patologia e da giorni non si parla d’altro. Anche tra i vip. Tra i tanti che si sono espressi su quanto sta succedendo c’è anche Elettra Lamborghini che si è scagliata contro chi è in preda al panico con un messaggio simile a quello di Chef Rubio.

“Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del Coronavirus? #coerenza zero #boh #sifaperdire”, ha scritto l’ereditiera su Twitter senza usare mezzi termini. Il suo post ha raccolto in breve migliaia di like e centinaia di commenti, con tanti che le hanno dato ragione, sostenendo che tante persone che ora temono per il Coronavirus hanno dei comportamenti poco prudenti in altre situazioni forse anche ben più pericolose di questa. Ma c’è anche chi ha ironizzato chiedendole: “Che discoteche frequenti?”