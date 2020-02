Chef Rubio parla di Coronavirus su Twitter e non senza un certo sarcasmo. “Volete sopravvivere al coronavirus? Spegnete la televisione“. Poi un altro tweet nel quale si vede un giornalista di La7 con il viso coperto da una mascherina ripetere la frase “restare a casa”. Gabriele Rubini commenta: “Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto“. E stamani mattina 24 febbraio il commento più volgare che ha scatenato. non poche reazioni: “Che poi fate sesso anale senza protezioni, pom*** e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, ca**** e pis***** senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh”. In molti fanno notare che è il commento è a dir poco fuori luogo. Qualcuno commenta: “E non dimenticare che veniamo a mangiare dove cucini tu”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore