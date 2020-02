"Sono veramente basito. Bastava fare la cosa più logica del mondo: mettere in quarantena tutte le persone che arrivavano dalla Cina. Visto che in certi casi non ci sono neanche i sintomi, ecco cosa bisognava fare: QUARANTENA PER TUTTI! Invece, adesso, si muore"

I suoi tweet hanno scatenato molte polemiche ma anche trovato l’appoggio di tanti utenti. Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua sul Coronavirus: “Ma quelli che dicono ‘Hai visto che il PAZIENTE 1 non era cinese ma Lombardo Leghista? Vi sta bene, i Cinesi non c’entrano niente’. Ma che cazzo avete nella testa? Cereali sottomarca? La quarantena doveva valere per tutti: cinesi, Italiani e teste di cazzo come voi”, ha twittato il figlio di Roby Facchinetti. E questo è solo l’ultimo dei tweet scritti dall’ex “Capitan Uncino” oggi manager di molti personaggi famosi. “Sono veramente basito. Bastava fare la cosa più logica del mondo: mettere in quarantena tutte le persone che arrivavano dalla Cina. Visto che in certi casi non ci sono neanche i sintomi, ecco cosa bisognava fare: QUARANTENA PER TUTTI! Invece, adesso, si muore“. E ancora: “Secondo morto in Italia. Ma andiamo tranquilli, la quarantena non serva e quelli che si attaccano al ‘Poveri cinesi, non andavano messi in quarantena’ ma cosa c’entrano in cinesi, chiunque andava messo in quarantena“. E se in molti hanno commentato positivamente le parole di Facchinetti, in tanti hanno risposto: “Ah adesso sei anche virologo?”. Ma non finisce qui: oggi 24 febbraio ecco un nuovo tweet di Facchinetti: “Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi. Ora denunciateli pure, non me ne frega un cazzo”.

Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi.

