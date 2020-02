Anche il compagno della conduttrice entra nella storia che la vede coinvolta, in una vicenda denunciata dagli dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA, su presunti insulti e comportamenti non idonei in studio

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, affida ai social un messaggio chiaro e netto per prendere le difese della conduttrice di “Domenica In”, al centro di una polemica questa settimana. In una lettera apparsa su Facebook dall’ispettore di produzione Rai Nando Clemenzi e firmata dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA, la Venier è stata messa sotto accusa per aver insultato alcune maestranze Rai e per comportamenti non idonei in studio. La conduttrice veneta al sito Affari Italiani, primo a riportare la notizia, ha negato in maniera netta le accuse e ha comunicato che sta incaricando i suoi avvocati per tutelarsi in sede legale. Successivamente ha pubblicato un video del suo ispettore di produzione, Pino in cui l’uomo dimostra affetto e stima nei suoi confronti. “Pino è stato per tanti anni il mio ispettore di studio nelle mie Domeniche In”, ha scritto.

Il marito della Venier poi è intervenuto su Instagram con alcune parole che hanno lasciato più di un dubbio a molti fan. “Un programma di grande successo dà spesso fastidio, io voglio stare con tutti voi, vicino a mia moglie poi il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni. Intanto chiaro e forte #iostoconmara”, ha commentato Nicola Carraro. “Il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni”, vorrà dire che sarà messa in discussione la conferma per la prossima stagione di “Domenica In”? In molti sui social si augurano che non sia così.