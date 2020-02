L'ex tronista, ospite di Pomeriggio Cinque, ha parlato per la prima volta dell'esperienza del coma, che ha vissuto dopo esser rimasto coinvolto nel 2012 in un grave incidente stradale

“Ero con Gesù su una nuvola e lui mi imboccava. Ero in coma irreversibile, l’encefalogramma era piatto. Non c’era attività cerebrale. Non potevo sognare né avere nessun tipo di sensazioni”. A rivelarlo è l’ex tronista Karim Capuano che, ospite di Pomeriggio Cinque, ha parlato per la prima volta dell’esperienza del coma, che ha vissuto dopo esser rimasto coinvolto nel 2012 in un grave incidente stradale.

“Il coma è rimasto irreversibile per 32 giorni, dopo è diventato reversibile. Ci sono cose che non si riescono a spiegare, ma con questo non voglio andare contro a nessuno. Credo che la mia anima o la mia energia abbia lasciato il mio corpo e sia andata in una situazione parallela”, ha raccontato Capuano a Barbara D’Urso. “Sentivo qualcuno vicino a me che mi imboccava ed ero sicuro fosse Gesù, mi sentivo in pace. Quando poi mi sono risvegliato ho sentito ancora per lungo tempo il profumo di fiori. E’ un’esperienza che mi ha cambiato la vita in positivo”, ha concluso.