Frontiere chiuse ai lavoratori “non qualificati” e che non parlano l’inglese “a un livello richiesto”. Queste sono alcune delle nuove regole che il Regno Unito adotterà nel 2021: le misure, anticipate oggi dal Guardian, fanno parte del piano di revisione delle leggi sull’immigrazione ‘post Brexit’ che verrà presentato oggi ministra dell’Interno, Priti Patel.

Un sistema a punti simile a quello australiano, come già annunciato dal governo di Boris Johnson: per lavorare nel Regno Unito, dal prossimo anno, serviranno 70 punti. Cinquanta sono indispensabili e comprendono una buona conoscenza della lingua, l’offerta di lavoro da uno sponsor ‘approvato’ e un lavoro di una certa ‘qualificazione’. Altri venti punti potranno essere totalizzati tramite il titolo di studi (Phd o laurea attinente al lavoro richiesto) dimostrando di guadagnare oltre le 25mila sterline o in un settore con carenza occupazionale.

Tra le misure annunciate, c’è un punto che riguarda direttamente il Belpaese: alle frontiere non verranno inoltre più accettate le carte d’identità di paesi come Francia e Italia. questo, spiega il Guardian “da quanto si capisce, è un tentativo di evitare che lavoratori extracomunitari frodino il sistema con documenti falsi o rubati”.

Per il governo britannico, scrive il Guardian, si tratta di un “opportunità unica” di riprendere il “pieno controllo” delle frontiere britanniche “per la prima volta da decenni”, eliminando le “storture” provocate dalla libera circolazione dell’Unione Europea. Imprenditori e industrie hanno immediatamente accusato il governo di voler sabotare l’economia, paventando conseguenze “disastrose” in termine di perdite di lavoro e di chiusura di fabbriche. Il Labour ha chiesto di assicurare almeno delle eccezioni in settori strategici quali la sanità, dove i ruoli infermieristici sono coperti attualmente in buona parte da stranieri. Mentre i Liberaldemocratici hanno accusato il governo di “xenofobia”.

Tra i settori più colpiti le costruzioni (dove lavora la maggioranza degli immigrati a bassa qualificazione) l’ospitalità e la ristorazione: molti bar, ristoranti e imprese di pulizie contano oggi su un organico per la maggior parte di stranieri. La ministra Patel ha però replicato che il mondo dell’impresa potrà contare ancora sugli oltre 3 milioni di cittadini Ue che già lavorano nel Regno (non toccati dalle nuove regole); e per il resto dovranno “abbandonare la ricerca del lavoro a basso costo” degli immigrati, investendo piuttosto nello sviluppo di “tecnologie per l’automazione”.