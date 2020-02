Aveva 86 anni: ha recitato anche in Hunger Games e in Law&Order. Ha debuttato nella popolare serie HBO all'inizio della terza stagione: doveva essere presente in un solo episodio, ma il successo è stato tale da renderla una presenza fissa del cast

Era la domestica ucraina assunta dalla rampante avvocatessa Miranda: tra continui battibecchi e slanci d’affetto, il loro rapporto era uno dei più divertenti dello show. L’attrice che interpretava Magda in Sex & the City, Lynn Cohen, è morta a 86 anni. Lo ha annunciato la rivista americana The Wrap citando il suo portavoce. L’attrice è apparsa anche in altre sere di culto come “La

Fantastica Signora Maisel” e “Master of None”, oltre che in film come “Hunger Games” e “Monaco”.

Lynn Cohen è nata a Kansas City, nel Missouri, nel 1933 e ha recitato in decine di film, inclusi “Harry a Pezzi” e “Eagle Eye“: spesso ha lavorato con Woody Allen, che l’ha diretta anche in “Misterioso omicidio a Manhattan”. Ma è stata la popolare serie Hbo ambientata a New York a renderla popolare: Lynn Cohen ha debuttato nei panni di Magda nella terza stagione, ed è rimasta fino alla fine, incluso il film tratto dalla serie nel 2008. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista, sarebbe dovuta rimanere per un solo episodio: quello in cui, appena assunta da Miranda, scambia i sex toys nel suo comodino con icone religiose. Il successo che ha avuto tra i fan è stato tale da renderla una presenza fissa del cast.