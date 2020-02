Era uno dei volti più noti della tv britannica, presentatrice del talent X Factor e del reality show Love Island: Caroline Flack è stata trovata morta nel suo appartamento londinese. “Possiamo confermare che la nostra Caroline è deceduta oggi, il 15 febbraio”. L’avvocato di famiglia ha detto alla Bbc che Caroline si è tolta la vita, forse per via del processo che la vedeva imputata per aver aggredito il suo fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton. Ma proprio Burton ha postato su Instragram una foto in cui dice di avere il cuore a pezzi.

Caroline Flack aveva 40 anni: oltre che per la sua presenza fissa in tv, era finita su tutti i tabloid per una relazione con l’ex cantante dei One Direction Harry Styles, quando lei aveva 32 anni e lui 17. La sua carriera aveva avuto una brusca interruzione quando, lo scorso dicembre, era stata arrestata per aggressione: dopo aver trovato alcuni messaggi compromettenti sul telefono del suo fidanzato, lo aveva colpito con una lampada mentre dormiva. Lui però non aveva mai scelto di sostenere le accuse, al contrario, l’aveva sempre difesa. Nonostante ciò, la Flack aveva dovuto rinunciare alla conduzione del programma Love Island e avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per il processo a breve. Una trasmissione maledetta: quello di Caroline Flack è il terzo suicidio, dopo quello dei due concorrenti Mike Thalassitis e Sophie Graydon.

Nel tributo di Burton su Instagram si legge: “Sono così perso con le parole, ho così tanto dolore, mi manchi troppo. Ti prometto piccola mia che sarò la tua voce, ti prometto che farò tutte le domande che volevi e riceverò tutte le risposte. Nulla ti riporterà, ma proverò a renderti orgoglioso di me ogni giorno. Ti amo con tutto il cuore”. Negli ultimi mesi la Flack è stata bersaglio di commenti velenosi sui social. In difesa dell’amica Caroline diventata così vulnerabile si è levata la voce di Laura Whitmore, presentatrice della Bbc: “Ai troll che si nascondono dietro un computer o una tastiera, ai paparazzi che non si rendono conto che davanti hanno una persona in carne ed ossa, vulnerabile e fragile come tutti noi, a tutti loro dico basta. Avete superato ogni limite. Pensate a quello che dite. Siate gentili”. “Non ho dubbi che i social media abbiano un ruolo enorme da svolgere in questa vicenda”, ha detto dal canto un altro collega di Caroline, il presentatore David Bull: “Vorrei che le persone pensassero più attentamente a ciò che twittano“.