Le condizioni di Niccolò “sono buone, presenta una febbricola e non manifesta altra sintomatologia. Appare sereno e di ottimo umore”. Così il bollettino medico dell’Istituto Spallanzani dove stamani è ricoverato in isolamento il 17enne di Grado rientrato in Italia dopo essere stato bloccato per due volte a Wuhan a causa della febbre. Al ragazzo “è stato effettuato un tampone naso-faringeo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni”. Dal bollettino emerge anche che “le condizioni di salute del cittadino italiano di ritorno dalla città di Wuhan e proveniente dalla Cecchignola, caso confermato di infezione da nuovo coronavirus, sono ottime. Continua a essere ricoverato in osservazione”. Resta riservata la prognosi per i due cittadini cinesi provenienti da Wuhan: “Continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono stabili con parametri emodinamici migliorati”

