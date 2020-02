Pieferdinando Casini, nel corso dell’esame e del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Matteo Salvini, sul caso Gregoretti. “Sono contrario nel merito alla politica di Salvini, ma su questo devono esprimersi gli italiani. Non si può delegare alla magistratura. Al Pd dico: attenzione, la ruota gira. Domani potrebbe capitare a Zingaretti”. Così in Aula al Senato, l’ex leader dell’Udc e senatore dell’Autonomie,, sul

In un intervento più volte applaudito dai banchi del centrodestra e dallo stesso Salvini, Casini ha lasciato intendere il suo orientamento negativo sulla richiesta di autorizzazione a procedere: “Io sul caso Diciotti mi sono espresso esattamente come farò ora. Solo una cosa mi convincerebbe a cambiare voto e cioè se le fattispecie della Diciotti e della Gregoretti siano diverse. Ovvero, se per la Gregoretti, Salvini ha messo in atto una sua politica personale che contrastava con la politica del governo e con gli orientamenti del presidente del Consiglio. Ma colleghi, io di questa cosa non trovo traccia nelle carte”, ha rivendicato, tra gli applausi leghisti.