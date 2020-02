Lo sca**o tra Bugo e Morgan è stato certamente il più “epico” di questa edizione del Festival. Ma mentre sul palco si stava compiendo la grande bagarre, c’è chi si stava preparando all’esibizione. “Ho detto “vado un attimo a fare pipi poi si sale, tanto ci sono Bugo e Morgan, c’è la Pavone e poi ci sono io“. Il racconto è di Enrico Nigiotti che a RadioRai2 ha raccontato il caos scoppiato all’improvviso dietro le quinte: “Il tempo di mettermi lì per fare i miei bisogni hanno bussato forte alla porta urlando ‘vieni vieni siamo in ritardo’. Quindi “rimetto dentro tutto”, vado su e vedo solo Morgan appoggiato al muro che mi dà un abbraccio. A quel punto gli chiedo: “Ma Bugo?”e lui “Mah non lo so, è uscito” e poi dopo ho scoperto tutto”. Insomma, un racconto divertente che fa venire in mente il trend “piscismo”, lanciato da Fiorello.

