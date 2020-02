Sono arrivate le scuse di SkyTG24 che ieri notte, a Festival ancora in corso, ha “spoilerato” il vincitore un’ora prima dell’annuncio ufficiale. “Si è trattato di un errore umano: al momento dell’annuncio dei primi tre finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara – si legge nella nota diramata dall’emittente – Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24. Per sbaglio però è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l’accaduto, l’ “ultima ora” è stata cancellata. Non è nella cultura e nello stile di Sky TG24 tenere comportamenti non corretti: il rispetto, lo scrupolo e la precisione sono da sempre tra i valori della testata”. E ancora: “Sky TG24 non avrebbe inoltre avuto alcun motivo o interesse di anticipare il nome del vincitore, quest’anno peraltro il canale ha deciso di dedicare una copertura particolarmente approfondita e puntuale al Festival, dando alla manifestazione grande risalto nella sua programmazione. Scusandoci nuovamente con tutti per l’accaduto, facciamo i più sinceri complimenti alla Rai, ai suoi artisti, ai suoi dipendenti, ai suoi conduttori e ai suoi dirigenti e vertici per il grande successo di questa 70esima edizione del Festival.”

Fiorello, intercettato questa mattina presto da RTL 102,5, ha così commentato lo spoiler: “Non ci puoi fare niente. Nell’ultima conferenza stampa i giornalisti hanno giustamente fatto notare che avevano bisogno di un vincitore per poter uscire perché c’è gente che lavora, ci sono straordinari da pagare, perché sarebbe stato un problema. Amadeus è stato un signore e ha detto “Avete ragione”, hanno fatto un embargo e gli ha detto “Vi garantisco il nome entro un certo orario ma voi garantitemi che non farete uscire il nome”. Invece, purtroppo, una mela marcia c’è sempre ed è stato spoilerato. Deontologicamente è una cosa che trovo riprovevole per uno zero virgola in più di share, perché di questo si tratta. Cosa può dare a un’azienda una notizia che passa in uno scroll con altre notizie? Riportandovi quello che si diceva nei meandri delle quinte, mi raccontavano che potrebbe essere stata una piccola ritorsione, forse in passato c’era stato uno spoileramento di Masterchef in qualche programma RAI o non lo so (lo spoiler effettivamente ci fu, ma avvenne a Striscia la Notizia ndr.). Si pensava di tutto e tra le tante cose c’era anche questa. Non lo dico io, è quello che serpeggiava lì, ieri sera dietro le quinte. Anche io mi meravigliavo”.