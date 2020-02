Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan e madre di sua figlia Lara, ha voluto dire la sua sullo scaz*o dell’ex con Bugo e lo ha fatto in una Instagram story: “Per me – ha detto – è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che per anni hanno cercato di affermare il loro lavoro discografico – in questo caso Bugo – e di tutti quelli che sarebbero voluti essere al posto di Morgan. Come avere una possibilità e buttarla via”. Insomma, parole non proprio di comprensione Morgan che oggi sarà ospite da Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live.

