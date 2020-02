“Sono il fidanzato di Diletta Leotta, accompagnatemi da lei“. Così ha detto un uomo di 52 anni quando all’1 di questa notte si è presentato alla reception dell’Hotel Royal di Sanremo, quello dove alloggia la maggior parte degli artisti che da stasera saliranno sul palco dell’Ariston, chiedendo di poter raggiungere la conduttrice in camera. Non solo, al concierge ha anche aggiunto di essere stato convocato d’urgenza per condurre la seconda serata del Festival di Sanremo. L’uomo era in evidente stato di agitazione e così la sua richiesta non è stata neanche presa in considerazione, anzi, il personale dell’hotel ha subito chiamato la polizia. Il sedicente fidanzato di Diletta Leotta è stato prima accompagnato in pronto soccorso per accertamenti sul suo stato di salute e poi portato dagli agenti in commissariato.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore