Bugo (vero nome Cristian Bugatti) si presenta in gara al Festival di Sanremo 2020 con l’inedito “Sereno”, assieme all’estroso collega Morgan. I due nella serata dedicata alla cover per festeggiare il 70esimo compleanno del Festival porteranno sul palco “Canzone per te” di Sergio Endrigo. La passione per la musica di Bugo nasce nel 1992, quando parte per il servizio militare e impara a suonare la chitarra. Poi trasferisce a Milano per tentare la fortuna. Nel 2000 esce il primo disco “La prima gattare”, seguito da “Sentimento Westernato”. Nel 2002 firma un contratto con la major Universal, e pubblica “Dal lofai al cisei”, che contiene uno sei suoi brani più famosi “Io mi rompo i coglioni”. Nel 2004 viene eletto Artista dell’anno al MEI di Faenza. Sempre nello stesso anno il doppio album “Golia & Melchiorre” fa scalpore perché censurato per i contenuti hot della copertina e del primo videoclip, seguito nel 2006 dal disco “Sguardo contemporaneo”. Nel 2008 la svolta elettronica con i singoli “C’è crisi” e “Nel giro giusto”. Il singolo “I miei occhi vedono” nel 2011 diventa la colonna sonora del film “Missione di pace”, presentato al Festival del Cinema di Venezia, in cui Bugo partecipa anche in veste di attore. Dallo stesso disco viene estratto anche il singolo “Comunque io voglio te”, mentre il giornale britannico The Guardian inserisce Bugo tra i grandi della musica italiana.

Nel 2015 Bugo firma con l’indipendente Carosello Records, l’anno successivo esce il disco “Nessuna scala da salire”, che contiene il tormentone “Me la godo”. Nello stesso anno Bugo è tra i protagonisti del concertone del Primo Maggio a Roma in Piazza San Giovanni e dello Sziget Festival di Budapest. Nell’estate del 2018, inizia a lavorare al nuovo progetto e alle nuove canzoni con la collaborazione di Simone Bertolotti e Andrea Bonomo. Lo scorso anno Bugo torna live ed è tra i protagonisti di due importanti appuntamenti: Uno Maggio a Taranto e MI AMI Festival a Milano. Il 22 ottobre è uscito il primo romanzo di Bugo intitolato “La festa del nulla. Il nuovo album “Cristian Bugatti” uscirà per Mescal il 7 febbraio e conterrà “Sincero”.