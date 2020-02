“Indosserai le tue mutande larghe portafortuna all’Ariston?”

“Ovviamente! Devo star comodo quando canto (ride; ndr)”

Questo scambio di battute si è compiuto in una intervista rilasciata proprio a FQMagazine. A parlare è Riki, ex di Amici di Maria De Filippi a Sanremo col brano “Lo sappiamo entrambi”. Non aspettatevi battute scontate e volgari perché no signori, in questo pezzo non ne troverete. Abbiamo però raccolto alcune prove dai nostri inviati sui motivi che possono aver portato il cantante a scegliere delle mutande larghe come portafortuna.

La mutanda larga aiuta gli audaci Mutande larghe il ciel l’aiuta Tanto va la mutanda al lardo che ci lascia… Male non fare, mutanda stretta non avere La miglior difesa è la mutanda larga La via dell’Inferno è lastricata di mutande strette Meglio soli che con mutande strette Ne uccide più la mutanda stretta che la spada Ucci ucci sento odor di mutanducci Mutanda larga di sera, vittoria di Sanremo si spera