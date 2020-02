Sesso a 15 anni con Mick Jagger: “Ma ero consenziente”. La bomba del lunedì la sgancia l’attrice Rae Dawn Chong che in molti ricorderanno estemporanea star di Commando e Soul Man. L’occasione della confessione per nulla maliziosa è avvenuta durante un’intervista ad Hollywood Reporter. La domanda verteva sul video girato con Mick Jagger nel 1985, partecipazione che appunto ha lanciata la Chong in un ruolo di primo piano nel film con Schwarzenegger. E la risposta, a scanso di equivoci, è stata: “Abbiamo avuto più di un rapporto sessuale, la prima volta io avevo quindici anni”. Calcolatrice alla mano, siamo nel 1976/77. “Non mi ha mai chiesto quanti anni avessi e non gliel’ho mai detto. Lui non ha fatto niente di male. Non ha fatto nulla che io non volessi. Erano gli anni ’70, un’era diversa. Non ero una vittima. Non voglio che si metta nei guai per questo. Non è stato traumatizzante. Sapevo cosa stavo facendo. Non ero una studentessa innocente. Mi sono sempre comportata come se fossi più grande. Ero adulta a quindici anni”.

Chong che si autodefinisce all’epoca una “Lolita” spiega che oltretutto quel rapporto non fu affatto male: “Ricordo di aver pensato che fosse davvero carino. Aveva i capelli arruffati. Ho pensato: ‘Oh cavolo, è bellissimo. Aveva delle labbra grandiose ed era un gran baciatore. Nella mia testa non era molto più vecchio di me. Aveva 33 anni, era giovane e meraviglioso con un bel corpo. Non è stata una brutta cosa, è stato favoloso. Davvero rock ‘n’ roll!”. L’attrice ha poi spiegato di aver frequentato Jagger in più occasioni e in più occasioni ha ripetuto l’ebbrezza del sesso con la star dei Rolling Stones: una volta dopo una registrazione della band e un’altra dopo essere stata al concerto di Fleetwood Mac insieme a Jagger. “Sapevo di avere il potere di scegliere e decidere qualunque uomo volessi. Ero desiderosa di avere ogni tipo di esperienza possibile. Mick ne faceva parte”. Insomma, tutto regolare. Se non fosse che nel giro di poche ore la “confessione” della Chong non è stata presa benissimo dal mondano jet set dello showbiz. Jagger, inoltre, non ha ancora rilasciato alcun commento al fatto. “Mi sento incredibilmente in colpa. Comunque la mia famiglia e i miei amici lo sapevano, ma non è qualcosa che avrei raccontato a cena”.