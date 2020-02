“Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe”. A dirlo è Iva Zanicchi che, ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, ha spiegato il suo punto di vista sull’epidemia di Coronavirus. “Non vorrei che qualche cinese si fosse offeso…”, le ha fatto notare la padrona di casa. E allora lei ha replicato: “Sì, forse farei meglio a tacere. No ma guarda era solo una battutaccia. Io sono in un albergo a Rome e a colazione stamattina tra i tavoli c’erano trenta cinesi, io ero in un tavolino da sola eh… ma solo perché non li conoscevo”, ha aggiunto Iva Zanicchi uscendo così dalla questione. Poi ha aggiunto: “Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c’è da ridere perché il pericolo c’è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani”.

