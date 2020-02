Lei 52 anni, lui 74, si erano sposati il 20 gennaio a Malibù in California. Peters è un produttore cinematografico che ha portato al cinema A star is born con la Streisand e il Batman di Warren Beatty

Se dodici giorni vi sembrano tanti. Non è bastata un’ora in più a Pamela Anderson per decidere di lasciare il neomarito Jon Peters. Nemmeno due settimane da marito e moglie. Nemmeno il tempo di accaparrarsi l’angolo migliore del letto e anche il quinto marito dell’ex bagnina di Baywatch è saltato. Un record probabilmente mondiale che non ha eguali. Lei 52 anni, lui 74, si erano sposati il 20 gennaio a Malibù in California. Peters è un produttore cinematografico che ha portato al cinema A star is born con la Streisand e il Batman di Warren Beatty. Lei, invece, ha collezionato tanti flash e cuori spezzati. Non ultimo quello di Julian Assange a cui portò affetto, vicinanza e bon bon vegani mentre si trovava rifugiato nell’ambasciata ecuadoregna a Londra.

La trafila di mariti di Pamela è così composta: lo storico Tommy Lee (quello del video porno clandestino, per intenderci) dal 1995 al 1998; Kid Rock 2006-2007; Rick Salomon I dal 2007 al 2008; Rick Salomon II dal 2014 al 2015). Infine Peters al quale però è rimasta legata il tempo di un cordiale senza nemmeno depositare la firma sul certificato delle avvenute nozze. “Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon – ha spiegato Pamela a THR -. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie”.