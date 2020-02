“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”. Così, in un’intervista al Il Corriere della Sera, il duo di youtuber “Me contro Te” ha annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo. Luì e Sofì, questi i loro nomi d’arte, hanno infatti appena esordito al cinema con il loro primo film, “Me contro te – La vendetta del Signor S“, che ha incassato 1,1 milioni di euro solo nel primo giorno di programmazione e sono impegnati proprio con la promozione. I due giovani, legati sentimentalmente nella vita, hanno già partecipato a I Soliti Ignoti (proprio con Amadeus) e a Domenica In.

