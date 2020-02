Il terzo Maldini a indossare la maglia rossonera in Serie A, 66 anni dopo Cesare. In tribuna c'era ovviamente anche papà, nella veste di direttore tecnico

La leggenda continua, di generazione in generazione. Al 93′ di Milan-Verona (terminata 1-1) ha infatti esordito in Serie A Daniel Maldini, figlio secondogenito di Paolo e nipote di Cesare. Maldini Jr è entrato al posto di Castillejo, debuttando in massima serie all’età di 18 anni.

Daniel ha indossato la maglia rossonera 66 anni dopo l’esordio del primo Maldini, Cesare, avvenuto nel 1954. Poi è stata la volta di Paolo che ha debuttato col Milan ad appena 16 anni il 20 gennaio 1985, diventano poi simbolo e capitano del club, con 5 Coppe dei Campioni alzate al cielo. Ora è la volta di Daniel che al contrario dei due predecessori però è un centrocampista offensivo. Ad assistere al suo esordio in tribuna c’era ovviamente anche papà, nella veste di direttore tecnico dell’attuale Milan.