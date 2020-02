Per una casualità che non capitava da circa un millennio, è una data palindroma in tutti i Paesi del mondo, anche quelli che scrivono le date in modo diverso dal nostro, come Canada e Stati Uniti

Si legge allo stesso modo sia da destra che da sinistra: la data di domenica, 02/02/2020, è una di quelle combinazioni che capita raramente e per questo suscita curiosità e scaramanzia. C’è chi dice che porti fortuna, chi che porti male. Di sicuro, è una casualità particolare, che non capitava da circa un millennio. Abbiamo vissuto date palindrome l’11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012, ma questa è ancora più rara, per diversi motivi: innanzitutto, si ripetono solo due cifre per giorno mese e anno: lo zero e il due. Poi, è palindroma in tutti i Paesi del mondo, anche quelli che scrivono le date in modo diverso dal nostro, come Canada e Stati Uniti, che antepongono il mese al giorno: una casualità che non si verificava da circa un millennio. Non capitava da 900 anni una simile combinazione di numeri: l’ultima volta l’umanità era nel pieno Medioevo (non in senso figurato), precisamente l’11 novembre del 1111.

Per chi è appassionato di numerologia, il numero 2 simboleggia la coppia, l’armonia e l’equilibrio. Ci saranno altre 23 date palindrome in questo secolo e ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10.12.2101 al 29.12.2192. Poi bisognerà attendere il nuovo millennio e precisamente il 10.03.3001. Il prossimo “palindromo” speciale come quello di oggi sarà quello del 12 dicembre del 2121 (12/12/2121). Una data questa composta da due sole cifre, l’uno e il due che si ripetono con intervalli regolari, affascinante quanto quella del capodanno degli anni ’10 del secolo mille, un vero codice binario: 01/01/1010. I più giovani potranno assistere tra 72 anni ad un evento unico, la data palindroma bisestile: il 29 febbraio del 2092