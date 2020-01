In un'intervista a Grazia, è tornata sulla polemica che l'ha vista protagonista per essere stata presentata da Amadeus come una che "sta un passo dietro al suo uomo"

Tra pochissimi giorni Francesca Sofia Novello salirà sul palco dell’Ariston al 70esimo Festival di Sanremo ma intanto, in un’intervista a Grazia, è tornata sulla polemica che l’ha vista protagonista per essere stata presentata da Amadeus come una che “sta un passo dietro al suo uomo”. L'”uomo” in questione è Valentino Rossi che, rivela la modella, “quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”.

Le polemiche dei giorni scorsi l’hanno fatta infatti soffrire molto: “Forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede. Io un passo dietro al mio uomo? Mi comporto come una qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo compagno. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro – ha spiegato Francesca Sofia Novello -. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi. Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento”, conclude.