Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”, ha svelato la cantante a “Sette” del Corriere della Sera. A fine settembre aveva dovuto interrompere il tour per sottoporsi a una delicata operazione chiurgica

“I miei capelli non saranno più biondi”. Lo annuncia Emma Marrone a pochi giorni dal suo ritorno (stavolta come ospite) sul palco del “Festival di Sanremo“. “Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”, ha svelato la cantante a “Sette” del Corriere della Sera. A fine settembre aveva dovuto interrompere il tour per sottoporsi a una delicata operazione chirurgica.

La cantante non ha mai avuto il timore di esporsi e condividere con i suoi seguaci anche i momenti meno felici. “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona”, ha aggiunto.

Emma Marrone sarà tra gli ospiti del “Festival di Sanremo 2020”. La cantante salirà sul palco del teatro Ariston durante la prima serata della kermesse, martedì 4 febbraio. Sarà la quarta volta a Sanremo (due volte in gara, una da conduttrice), ma la prima come ospite. Non solo presenterà il film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, nel quale interpreta il ruolo di Anna, ma la cantante proporrà anche un brano estratto dal suo ultimo album e un medley dei suoi successi.