“Bisogna mettere due mascherine, una usa e getta che va cambiata ogni volta che si esce dal dormitorio, e una in tessuto. Tutti gli studenti sono sottoposti a rilevazione della temperatura corporea ogni volta che escono dal dormitorio e questa deve essere sotto i 37.3 gradi. Se si superano si viene bloccati e inviati in infermeria o in ospedale per gli accertamenti”, così Silvia Frosina, studentessa italiana nel campus cinese dell’Università di Zhejiang, racconta la vita del campus della città di Hangzhou dopo la diffusione del coronavirus. La pratica di rilevazione della temperatura, specifica Frosina è “ormai comune in tutti i luoghi pubblici e ora lo sta diventando anche in ingresso alle città”. “Muoversi in Cina sta diventando molto difficile, stazioni e aeroporti sono stati chiusi e molti voli interni sono stati cancellati – continua la studentessa a Sono le Venti – Spingono gli stranieri residenti a tornare nei loro paesi, ma nel trovare biglietti aerei o voli per uscire dal paese si riscontrano difficoltà”.

