“Io voglio ringraziare tutte le persone che sono andate a votare, molto più di cinque anni fa, è stata una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la Regione e sollevare tanti problemi a cui continueremo a dare risposte. Mi spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per cercare di attaccare e screditarmi, questo spiace”. Lo ha detto Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, parlando al comitato elettorale della Lega e commentando i risultati delle Regionali che la vedono sconfitta dall’avversario Stefano Bonaccini. “È stato un grande risultato, per la prima volta per la storia questa Regione era contendibile, continueremo a lavorare”

