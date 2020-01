Il magnate della moda sarà infatti il primo passeggero civile a orbitare intorno al nostro satellite nella missione già pianificata dal visionario fondatore di Tesla per il 2023. Un'esperienza che sarà immortalata h24 per diventare poi un documentario dal titolo "Full Moon Lovers"

AAA cercasi moglie per andare insieme nello Spazio. Sì, è tutto vero: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, 44 anni, ha pubblicato questo annuncio sul suo profilo Twitter perché, separatosi da poco dalla fidanzata, l’attrice ventisettenne Ayame Goriki, cerca una “compagna di vita” che lo accompagni anche nel viaggio inaugurale di Space X, la navicella di Elon Musk, sulla Luna. Il magnate della moda sarà infatti il primo passeggero civile a orbitare intorno al nostro satellite nella missione già pianificata dal visionario fondatore di Tesla per il 2023. Un’esperienza che sarà immortalata h24 per diventare poi un documentario dal titolo “Full Moon Lovers“, in cui il miliardario e la compagna saranno i protagonisti. Per questo il 44enne ha spiegato di desiderare al suo fianco una donna “speciale” e ha invitato le interessate a inviare la propria candidatura online.

“Mentre i sentimenti di solitudine e vacuità iniziano lentamente ad affluire su di me, c’è una cosa a cui penso: continuare ad amare una donna. Voglio trovare una compagna di vita. Con la mia futura partner, voglio gridare il nostro amore e la pace nel mondo dallo spazio“, ha scritto poeticamente Maezawa nell’annuncio, mettendo come uniche condizioni alle candidate il fatto di essere single, di età superiore ai 20 anni, “sempre positive, interessate ad andare nello spazio e in grado di partecipare alla preparazione per la missione, desiderose di godersi al massimo la vita e ambire alla pace nel mondo“. “Come to the moon with me?”, “Vieni con me sulla luna?“, è l’invito con cui conclude.

Neanche a dirlo, il suo annuncio ha riscosso migliaia di proposte ora al vaglio: il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 17 gennaio scorso e con le prescelte fisserà una serie di appuntamenti al buio, poi, verso fine marzo, si saprà il nome della fortunata donzella che sarà la fidanzata dell’avventuroso miliardario e – perché no – anche sua moglie.

Ex batterista di una band punk hardcore, Yusaku Maezawa ha guadagnato una fortuna con il suo brand di abbigliamento Zozo Inc: il suo patrimonio è stimato a oltre tre miliardi di dollari. Non è noto quanto gli sia costato di preciso il “viaggetto” intorno alla Luna che farà con Space X: lui si è limitato ad ammettere “un sacco di soldi”. Un’avventura incredibile a cui, oltre alla fidanzata, parteciperanno anche “un pittore, un musicista, un regista, uno stilista … Alcuni dei più grandi talenti della Terra”.