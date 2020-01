Nell’ultima puntata di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha parlato del suo rapporto con Riccardo Scamarcio. Come già capitato altre volte, scherzando con l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la conduttrice di Rai2 si è lasciata andare a rivelazioni sulla sua vita privata, spiegando di aver conosciuto l’attore pugliese quando entrambi erano giovanissimi e di aver instaurato così un forte legame con lui. “Riccardo Scamarcio è un mio amico. Quando lui aveva 17 anni, ci siamo incontrati per fare una fiction. Quello era uno dei nostri primi lavori”, ha svelato la Guaccero.

Al che Jonathan le chiesto se con lui ci sia mai stato un bacio: “No, non ho baciato Scamarcio – ha precisato la conduttrice -. In quel film io stavo già con un altro. Ma lui lo conosco bene: siamo entrambi pugliesi”. Nel frattempo il destino di Detto Fatto continua a rimanere un mistero. Secondo il settimanale Chi, Bianca Guaccero avrebbe già firmato un contratto con Tv8 e sarebbe pronta a guidare un nuovo programma. Il suo addio non è ancora stato confermato ufficialmente, ma voci di corridoio riportate dai giornali di gossip sostengono che l’attrice saluterà il pubblico di Rai2 a maggio, quando chiuderà questa stagione di Detto Fatto. Approdata nello show dopo il passaggio di Caterina Balivo a Rai 1 con Vieni da Me, la Guaccero è alla guida della trasmissione pomeridiana da 2 anni.