“Ho una vita meravigliosa. E siccome posso farlo, meglio vivere così. Meglio che fare la cameriera, assolutamente sì. A che ora mi sveglio la mattina? Tardi. Non ho una vita molto impegnativa al mattino. Mi alzo e non faccio nulla di solito. Qualche volta faccio le foto”. Così l’influencer 22enne Asia Gianese descrive ai microfoni de “La Zanzara” su Radio24 la sua giornata tipo, raccontando come fa a mantenersi grazie alle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 160mila followers. Per ogni post infatti, ha rivelato di venir pagata intorno ai 500 euro e le sue spese sono veramente ridotte: “Ho sempre pranzi e cene pagate nei locali, sono sponsorizzazioni – ha spiegato Asia Gianese – . Poi ho anche un autista che si è offerto lui”.

“Perché questo vuole fare il mio autista? Perché è innamorato di me. Lui fa l’istruttore di boxe – ha tenuto a precisare, facendo sapere anche che molti dei vestiti che indossa sono regalati – . Ogni tanto capita che voglio fare shopping di mio e quindi vado a comprare qualcosa. Però i brand, soprattutto i costumi, no. Non li pago”. Insomma, la sua è una “vita meravigliosa” e, pur essendo iscritta all’università, ha precisato che quello è solo il suo “piano B”: “Vorrei fare la showgirl, parlare un po’, intrattenere il pubblico, come faccio con i miei fan su Instagram”.

“Il corpo è uno strumento artistico. E quindi se uno ha un bello strumento artistico, è comunque bello mostrarlo – ha raccontato ancora Asia Gianese a a La Zanzara – . Anche le tette rifatte me le hanno regalate. Chi? Un signore”. “Ti fai pagare per sesso?”, le hanno chiesto i conduttori. “No assolutamente no. Non lo faccio perché non ne ho bisogno. Li ho già – ha sottolineato lei – . Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita. Io sono una che non giudica le scelte delle persone. Però, io personalmente non lo faccio”.

Parole che hanno scatenato la dura reazione di Daniela Martani che si è indignata perché pubblica “soltanto culi e tette fuori”, senza “uno straccio di contenuto”: “Sono maggiorenne e non capisco il perché di tanto accanimento per le tette e il culo – le ha replicato prontamente la giovane influencer -. Dal momento che siamo nati nudi e moriremo nudi, perché non dobbiamo vivere anche nudi? Io uso il corpo per fare l’influencer e tramite l’immagine guadagnare”, ha concluso.