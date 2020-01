Comunicò il suo addio all’Nba con una toccante lettera indirizzata direttamente alla pallacanestro. “Non importa cosa farò dopo, sarò sempre quel bambino con i calzettoni alzati, il cestino nell’angolo: 5 secondi sul cronometro, palla tra le mani 5… 4… 3… 2… 1…”. Nel 2015, Koby Bryant, la leggenda del basket morta in un incidente in elicottero, lasciò i parquet mondiali. Dopo cinque anelli, due trofei di miglior giocatore delle Finals e un titolo Mvp. Nella sua carriera il campione ha frantumato record su record: 81 punti in una sola partita, seconda miglior prestazione di sempre; 62 in tre quarti contro i Dallas Mavericks, che nello stesso arco di tempo ne segnarono 61; il 2 febbraio 2009 al Madison Square Garden arrivò a realizzarne 61, cosa mai riuscita davanti al pubblico più esigente degli Stati Uniti. Nel video le sue 10 migliori giocate

