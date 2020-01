Come riferisce il quotidiano Il Tempo, Magalli, 72 anni, stava viaggiando a bordo della sua Smart sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello, quando "improvvisamente la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. Coinvolto nell’incidente anche un Suv con una famiglia a bordo"

"È stato un miracolo l'auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato". Così Marcello Cirillo, storico volto de "I Fatti Vostri", descrive lo scenario che si è trovato davanti giovedì pomeriggio quando è stato tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente in cui è rimasto coinvolto lo storico conduttore della trasmissione di Rai 2, Giancarlo Magalli.

Lo schianto è stato violento, come dimostrano le immagini pubblicate su Facebook dallo stesso Magalli, che ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna”, ha scritto nel post. Il conduttore era uscito dall’abitatolo da solo e non aveva voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza: indossava la cintura di sicurezza e l’air-bag ha attutito il terribile impatto che ha completamente distrutto la parte anteriore della sua auto. Anche sua figlia Michela su Instagram ha tranquillizzato i fan preoccupati per le condizioni di salute di suo padre: “Qui tutti bene… Uno spaghetto e passa la paura“, ha scritto la giovane blogger pubblicando due stories insieme al papà.