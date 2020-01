La foto più formale per LinkedIn, quella più spiritosa per Facebook, quella sbarazzina su Instagram, quella provocante su Tinder. Il #DollyPartonChallenge impazza, giustamente, in queste ore online con migliaia di star (e non star) a ritrarsi in quattro foto diverse nello stesso meme. È stata la 74enne cantante country ed attrice Dolly Parton (vogliamo ricordarla in Fiori d’acciaio e Dalle nove alle cinque?) a lanciare come nemmeno una teenager un simpatico assaggio della sfida online. Una foto grande divisa in quattro riquadri piccoli. Eccola in alto a sinistra mentre offre un’immagine di sé elegante modello maestrina con matita nello chignon per LinkendIn, poi in alto a destra con maglioncino invernale e scritta “Hello Dolly” per Facebook, in basso a sinistra più country con chitarra al seguito e pantaloni a zampa d’elefante; infine in basso a destra graziosa coniglietta che gioca con la sensualità da signora matura vestita da coniglietta di Playboy.

Quattro declinazioni dell’anima e dello spirito che si associano al significato di quattro differenti social, come più o meno, oramai traduciamo tutti. E la sfida non è passata mica tanto in cavalleria. Subito sono arrivate le risposte dai veri account di Naomi Campbell (6+), quella di Mark Ruffalo (6-), quella di Will Smith (7-), di Ellen DeGeneres (8), di Kerry Washington (8+). Anche in Italia qualcuno come Chiara Ferragni ha subito accettato la sfida con una foto Tinder da urlo, mentre per altri come il meme di Cristiano Malgioglio ci hanno pensato profili non ufficiali a divertirsi (in quello Tinder Cristiano mangia una banana…) a più non posso. I fan di Lino Guanciale e di Alberto Angela hanno inondato i social quasi non distinguendo più i quattro stati d’animo social (cioè hanno messo solo scatti conturbanti), ma ci sono anche capolavori comici, come colui che ha creato il meme di Renato Pozzetto. Quattro foto identiche con Renatone serissimo e l’hashtag #Sonofotogenico. Chapeau.

Visualizza questo post su Instagram Get you a woman who can do it all ???? Un post condiviso da Dolly Parton (@dollyparton) in data: 21 Gen 2020 alle ore 10:02 PST