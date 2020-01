L’omaggio doveva sorgere davanti a una stazione della metropolitana nel centro di Brasilia, ma per il governatore "non esiste alcun rapporto per giustificare la denominazione". La procura intanto chiede che i due poliziotti accusati dell'omicidio siano portati davanti a una giuria popolare

“Nonostante sia a conoscenza dei servizi estremamente rilevanti forniti dalla consigliera Marielle Franco alle comunità della città di Rio de Janeiro, non esiste alcun rapporto tra il nome della consigliera e il distretto federale per giustificare la denominazione”. Ibaneis Rocha, governatore del Distretto Federale di Brasilia, ha posto il veto alla legge che prevedeva la creazione di una piazza in onore di Marielle Franco, politica e attivista uccisa il 14 marzo 2018 a Rio de Janeiro. Per il suo omicidio e per quello del suo autista sono accusati il sergente in congedo Ronnie Lessa – che è anche vicino di casa del presidente Bolsonaro – e l’ex agente di polizia Elcio Queiroz e la procura dello Stato di Rio de Janeiro ha chiesto che siano portati davanti a una giuria popolare. Per i magistrati, che hanno dimostrato pedinamenti e incursioni nell’archivio cloud della consigliera comunale del Partito socialismo e libertà e 6 mesi di pedinamento, la sua è stata “un’esecuzione sommaria a causa del suo impegno politico, una barbarie e “un colpo allo stato democratico di diritto”.

Il divieto della piazza – Ibaneis sostiene che il progetto non abbia dimostrato “la rilevanza per l’interesse pubblico della popolazione” e specifica che esiste una “tradizione” nel Distretto Federale che rende onore alle persone che hanno prestato servizio direttamente alla comunità locale. Il progetto di creazione della piazza è stato presentato dal deputato statale, Fabio Felix, membro dello stesso partito, Psol, di cui faceva parte la Franco. L’omaggio doveva sorgere davanti a una stazione della metropolitana nel centro di Brasilia.

Gli imputati – La procura ha inoltre chiesto che Lessa e Queiroz siano collocati in prigioni federali separate. Attualmente sono detenuti nel penitenziario federale di Porto Velho, a Rondonia. Secondo le accuse, Lessa è stato l’esecutore materiale dell’omicidio, avvenuto il 14 marzo 2018, e Queiroz l’autista del veicolo utilizzato nell’attentato. Per Fernando Santana, avvocato di Lessa, le prove contenute nel fascicolo d’inchiesta non sono contundenti per il proseguimento del processo penale.