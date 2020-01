“Con Putin abbiamo tanti dossier di cui parlare, è normale attardarsi a parlare con lui”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, ospite in collegamento con Sono le venti il nuovo programma di informazione condotto da Peter Gomez, sul Nove. Quindi commentando le immagini in cui si vede che cerca un posto in prima fila, ha aggiunto: “È chiaro che è un siparietto in cui ci si può anche divertire in modo strumentale, ma è veramente sciocco, mi rifiuto di pensare che in un dibattito pubblico, giustamente concentrato sulla Libia, possa essere orientato circa il ruolo dell’Italia, a volte sugli altari, a volte sulla polvere, sulla base di una photo opportunity. Ribaltiamola: la Germania era il paese ospitante, gli unici paesi Ue a essere stati invitati erano la Francia e l’Italia”

