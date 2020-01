"Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d'accordo con te, ma ognuno dice quello che pensa", la replica di Fedez. Nonna Luciana, cartomante per diletto, è pro anche ai porti chiusi: “Prendono gli aerei e li riportano a casa sua”

Durante la sua pausa (temporanea) dalla musica, Fedez si è buttato nel magico mondo dei podcast. Assieme allo youtuber e amico Luis Sal, con cui condividerà l’esperienza televisiva di Celebrity Hunted (in onda prossimamente su Amazon Prime), il rapper di Rozzano ha inaugurato il suo primo podcast: “Muschio Selvaggio”. “Fedez, non mi piace la tua musica ma è stra interessante ascoltarti. Ci sai proprio fare, cazzo”, gli ha scritto un utente sotto al primo episodio. Ospiti della prima puntata, tra cazzeggio e argomenti più seri, due personaggi agli antipodi: Bello Figo e Luciana, l’amatissima “nonna imprenditrice digitale” di Fedez.

Proprio alcune dichiarazioni di nonna Luciana, l’80enne con 230mila followers su Instagram, hanno acceso il dibattito sui social. “Pro o contro Mussolini?”, le hanno chiesto durante la puntata. “Io pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi. Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, io ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma. Oggi ci vorrebbe”, aggiunge. “Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te, ma ognuno dice quello che pensa“, la replica di Fedez. Nonna Luciana, cartomante per diletto, è pro anche ai porti chiusi: “Prendono gli aerei e li riportano a casa sua”.