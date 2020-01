“Il problema non è che i preti si sposino, ma è che i preti di oggi sono preti falsi, impiegati del Padreterno”. Così don Antonio Mazzi, fondatore della comunità per il recupero dalla tossicodipendenza Exodus, commenta la presa di posizione del papa emerito Joseph Ratzinger, che ha definito il celibato dei sacerdoti “indispensabile”. A ottobre, il documento finale del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia aveva aperto alla possibilità che i diaconi permanenti in servizio nelle regioni più isolate dell’America latina potessero essere ordinati sacerdoti. “La Chiesa oggi è divisa tra quella delle regole e quella delle pecorelle smarrite”, dice don Mazzi. “Spero che Francesco riesca a dar vita a un cambiamento tale che dopo la sua morte non si possa più turnare indietro”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con