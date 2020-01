Forse il ritorno in tv di Salvo Veneziano, tra i protagonisti del primo storico “Grande Fratello” di vent’anni fa, durerà meno del previsto. Il concorrente del “Grande Fratello Vip”, commentando la bellezza della giovane modella Elisa De Panicis, ha usato parole forti. Chiacchierando con gli altri protagonisti storici del reality Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, Veneziano ha detto: “Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… (Elisa De Panicis, ndr). Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… Quella è da scannare… Io gli ho visto le budella”.

Sono in molti a chiedere un intervento immediato del conduttore Alfonso Signorini affinché Veneziano venga espulso immediatamente. Tra questi sicuramente Federica Panicucci che durante “Mattino Cinque” ha dichiarato: “Sinceramente a me questo video fa orrore. Trovo assolutamente terribile quello che dice Salvo, gli altri che ridono, trovo tutto disgustoso (…) la cosa che mi stupisce di più è che loro sanno perfettamente che sono ripresi. Cosa voleva fare Salvo? Il bullo? Il simpatico? Il ganassa? Quello divertito e divertente? Gli è venuto proprio male. Perché una cosa del genere è inammissibile, intollerabile, inqualificabile. E aggiungerei anche imperdonabile”.

A difendere l’ex collega della Casa, ci pensa invece la vincitrice della prima edizione, Cristina Plevani che su Twitter ha commentato: “Conosco Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono ‘violenza’, come se stesse dicendo che la picchierebbe, è il suo modo colorito per dire che gli fa sesso. Non lo fa con cattiveria, è come se dicesse ‘la spezzo in due’, non è un serial killer. Non esageriamo. In questi ultimi anni si sta un po’ esagerando a misurare ogni parola viene detta per poi etichettarti in negativo. Bisogna vedere il contesto del discorso e il tono goliardico. Non sempre si è dei violenti, dei razzisti o omofobi”. Nelle prossime ore o addirittura mercoledì 15 gennaio, durante la diretta, si scoprirà quali provvedimenti Grande Fratello prenderà nei confronti di Salvo Veneziano.