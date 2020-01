“Come sapete ha avuto un incidente casuale, cadendo per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno, frantumandosi una rotula e anche il polso. Sta bene, ha molto dolore ma non c’è pericolo”: è così che Fabio Fazio ha spiegato quanto accaduto alla “sua” Lucianina Littizzetto che nei giorni scorsi è stata coinvolta in un incidente, come da lei stesso comunicato sui social. A quel punto è stata proprio la comica a spiegare la dinamica dell’accaduto: “Non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe. Mi mancate tutti perché stasera c’erano un sacco di argomenti, come Harry e Meghan, ma non ce la faccio a muovermi. Devo tenere la gamba ferma”. Insomma, una caduta con conseguenze che richiederanno ancora un po’ di tempo per una completa guarigione e per tornare negli studi di RaiDue.

