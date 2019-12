“E buona fine e buon inizio“. Con queste parole Luciana Littizzetto ha commentato l’incidente nel quale è rimasta coinvolta “volando per strada” e rompendosi rotula e polso. La comica ha postato una foto su Instagram dove mostra le ingessature e sorride, nonostante la fine di questo 2019 (e l’inizio del 2020) non siano certo da ricordare in positivo. Luciana, che ogni settimana è con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, non ha spiegato le dinamiche della caduta ma attraverso un hashtag ha solo fatto capire di essere #volataperstrada. In molti hanno commentato con parole di affetto e preoccupazione, chiedendo spiegazioni sull’accaduto. Tra i commenti anche quello della trasmissione di RaiDue: “Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione”.

Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST